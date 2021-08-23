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Красулин Василий Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

1984

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Красулин Григорий Филиппович

Мать: Красулина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Красулин Евгений Васильевич

Мать ребёнка: Красулина Александра Афанасьевна

Рождение ребёнка
1944

Сын: Красулин Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Красулина Александра Афанасьевна

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Красулина Александра Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Красулина Александра Афанасьевна

Смерть
1984
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