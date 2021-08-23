Красулин Василий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смерти1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Рождение ребёнка
1939
Сын: Красулин Евгений Васильевич
Мать ребёнка: Красулина Александра Афанасьевна
Рождение ребёнка
1944
Сын: Красулин Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Красулина Александра Афанасьевна
Рождение ребёнка
1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Красулина Александра Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1984