Хавхалюк Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хавхалюк Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Хавхалюк Ирина Никитовна

Отец ребёнка: Хавхалюк Никита Матвеевич

Рождение ребёнка
1852

Сын: Хавхалюк Аким-Иоаким-Яким Никитович

Отец ребёнка: Хавхалюк Никита Матвеевич

Рождение ребёнка
1856

Сын: Хавхалюк Иоанн-Иван Никитович

Отец ребёнка: Хавхалюк Никита Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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