Хавхалюк Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Хавхалюк Ирина Никитовна
Отец ребёнка: Хавхалюк Никита Матвеевич
Рождение ребёнка
1852
Сын: Хавхалюк Аким-Иоаким-Яким Никитович
Отец ребёнка: Хавхалюк Никита Матвеевич
Рождение ребёнка
1856
Сын: Хавхалюк Иоанн-Иван Никитович
Отец ребёнка: Хавхалюк Никита Матвеевич
Смерть
Неизвестно