Филипеня (Муравьёва) Мария Петровна
Место рождения
Дата рождения04.07.1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1946
Отец: не указан
место рождения на момент события: село Осиновка Андреевского района Алма-Атинской области Казахской ССР
Бракосочетание
24.10.1966
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.09.1967
Дочь: Филипеня Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Филипеня Иван Фадеевич
место рождения на момент события: село Осиновка Андреевского района Алма-Атинской области Казахской ССР
Рождение ребёнка
27.04.1973
Дочь: Филипеня Лариса Ивановна
Отец ребёнка: Филипеня Иван Фадеевич