Филипеня (Муравьёва) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филипеня (Муравьёва) Мария Петровна

Место рождения

Теректы, Алакольский район, Жетысуская область

Дата рождения

04.07.1946

Пол

Женский

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1946

Отец: не указан

Мать: Муравьёва Татьяна Сидоровна

Теректы, Алакольский район, Жетысуская область
место рождения на момент события: село Осиновка Андреевского района Алма-Атинской области Казахской ССР
Бракосочетание
24.10.1966

Муж: Филипеня Иван Фадеевич

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.09.1967

Дочь: Филипеня Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Филипеня Иван Фадеевич

Теректы, Алакольский район, Жетысуская область
место рождения на момент события: село Осиновка Андреевского района Алма-Атинской области Казахской ССР
Рождение ребёнка
27.04.1973

Дочь: Филипеня Лариса Ивановна

Отец ребёнка: Филипеня Иван Фадеевич

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