Литвин Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения14.05.1910
Дата смертиОколо 15.08.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.01.1934
Мать ребёнка: Попова Нина Дмитриевна
Рождение ребёнка
1937
Мать ребёнка: Попова Нина Дмитриевна
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Белеванцева Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Попова Нина Дмитриевна
Смерть
Около 15.08.1942
пропал без вести