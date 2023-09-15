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Литвин Николай Иванович

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Место рождения

Песчаный Брод, Кіровоградська область

Дата рождения

14.05.1910

Дата смерти

Около 15.08.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Песчаный Брод, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
06.01.1934

Сын: Литвин Борис Николаевич

Мать ребёнка: Попова Нина Дмитриевна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Литвин Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Попова Нина Дмитриевна

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Белеванцева Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Попова Нина Дмитриевна

Смерть
Около 15.08.1942
пропал без вести
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