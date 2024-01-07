Лопатин Дорофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопатин Дорофей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1668

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1668

Отец: Лопатин Иван

Мать: ?

Смерть
Неизвестно
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