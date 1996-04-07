Шумилова (Макарова) Клавдия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.12.1916
Дата смерти07.04.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.07.1938
Отец ребёнка: Шумилов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
20.08.1946
Дочь: Кириченко - Лелина Галина Ивановна
Отец ребёнка: Шумилов Иван Дмитриевич
Смерть
07.04.1996