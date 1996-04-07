Шумилова (Макарова) Клавдия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумилова (Макарова) Клавдия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.12.1916

Дата смерти

07.04.1996

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.07.1938

Сын: Шумилов Евгений Иванович

Отец ребёнка: Шумилов Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
20.08.1946

Дочь: Кириченко - Лелина Галина Ивановна

Отец ребёнка: Шумилов Иван Дмитриевич

Смерть
07.04.1996
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