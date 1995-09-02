Клочкова Полина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1945
Сын: Клочков Валентин
Отец ребёнка: Клочков Александр
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Любовь
Отец ребёнка: Клочков Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Клочков Александр
Смерть
Неизвестно