Клочкова Полина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клочкова Полина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1945

Сын: Клочков Валентин

Отец ребёнка: Клочков Александр

Рождение ребёнка
1952

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: Клочков Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Клочков Александр

Смерть
Неизвестно
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