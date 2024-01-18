Ивушкина Евдокия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивушкина Евдокия Тимофеевна

Место рождения

Московская область, Воскресенский район, Деревня Лидино

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1908 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Московская область, Воскресенский район, Деревня Лидино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ивушкин Алексей Ильич

Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево
Смерть
Неизвестно
Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево
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