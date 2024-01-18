Ивушкина Евдокия Тимофеевна
Место рожденияМосковская область, Воскресенский район, Деревня Лидино
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Московская область, Воскресенский район, Деревня Лидино
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево
Смерть
Неизвестно
Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево