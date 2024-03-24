Балицкая Галина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1979
Дочь: Балицкая Диана
Отец ребёнка: Балицкий Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балицкий Борис
Отец ребёнка: Балицкий Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Балицкая Антонина
Отец ребёнка: Балицкий Дмитрий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно