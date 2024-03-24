Балицкая Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балицкая Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1979

Дочь: Балицкая Диана

Отец ребёнка: Балицкий Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балицкий Борис

Отец ребёнка: Балицкий Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Балицкая Антонина

Отец ребёнка: Балицкий Дмитрий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балицкий Дмитрий Иванович

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