Валиев Марсель
Место рожденияд.Аптекаш РТ
Дата рождения1947
Дата смерти1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947
Отец: Гильманов Энгель
Мать: Валиева Халида
д.Аптекаш РТ
Рождение ребёнка
1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
пгт Нуринск Казахстан
Смерть
1975
пгт Нуринск Казахстан
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
пгт Нуринск Казахстан