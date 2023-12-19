Крассов Виссарион — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крассов Виссарион

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крассов Александр Виссарионович

Мать ребёнка: Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крассова Александра Виссарионовна

Мать ребёнка: Неизвестно

Смерть
Неизвестно
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