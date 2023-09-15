Косолапова (????) Анисия Спиридоновна (по церк.Анисия Спиридонова) Косолапова (Афанасьева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКосолапова (????) Анисия Спиридоновна (по церк.Анисия Спиридонова) Косолапова (Афанасьева)

Косолапова (????) Анисия Спиридоновна (по церк.Анисия Спиридонова) Косолапова (Афанасьева)

Место рождения

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.07.1869

Дочь: Михеева Мария (Гурьева) Гурьяновна

Отец ребёнка: Косолапов Гурьян Иванович

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косолапов Гурьян Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close