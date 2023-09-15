Косолапова (????) Анисия Спиридоновна (по церк.Анисия Спиридонова) Косолапова (Афанасьева)
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.07.1869
Дочь: Михеева Мария (Гурьева) Гурьяновна
Отец ребёнка: Косолапов Гурьян Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно