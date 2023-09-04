Сопова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСопова Анна

Сопова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.10.1934

Дочь: Савкова Валентина Тихоновна

Отец ребёнка: Сопов Тихон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соловьева Зинаида Тихоновна

Отец ребёнка: Сопов Тихон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сопова Анна Тихоновна

Отец ребёнка: Сопов Тихон

Смерть
Неизвестно
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