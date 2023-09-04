Сопова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.10.1934
Дочь: Савкова Валентина Тихоновна
Отец ребёнка: Сопов Тихон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соловьева Зинаида Тихоновна
Отец ребёнка: Сопов Тихон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сопова Анна Тихоновна
Отец ребёнка: Сопов Тихон
Смерть
Неизвестно