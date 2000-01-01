Юруткина (Петрова) Матрена Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юруткина (Петрова) Матрена Никифорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Евдокия (Одланья?) Федорова

Отец ребёнка: Юруткин (петров) Федор Назаров

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Евдокия Федорова

Отец ребёнка: Юруткин (петров) Федор Назаров

Рождение ребёнка
1832

Сын: Юруткин (петров) Капитон Федоров

Отец ребёнка: Юруткин (петров) Федор Назаров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юруткин (петров) Федор Назаров

Смерть
Неизвестно
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