Юруткина (Петрова) Матрена Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Евдокия (Одланья?) Федорова
Отец ребёнка: Юруткин (петров) Федор Назаров
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Евдокия Федорова
Отец ребёнка: Юруткин (петров) Федор Назаров
Рождение ребёнка
1832
Сын: Юруткин (петров) Капитон Федоров
Отец ребёнка: Юруткин (петров) Федор Назаров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно