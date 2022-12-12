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Волгин Максим Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1924

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Волгин Ефим Николаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Сын: Волгин Иван Максимович

Мать ребёнка: Бихалева Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Волгина Полина Максимовна

Мать ребёнка: Бихалева Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Боев Дмитрий Максимович

Мать ребёнка: Бихалева Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
23.04.1911

Сын: Волгин Александр Максимович

Мать ребёнка: Бихалева Ксения Ивановна

Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
1914

Сын: Волгин Петр МАКСИМОВИЧ

Мать ребёнка: Бихалева Ксения Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бихалева Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волгина Анастасия Максимовна

Мать ребёнка: Бихалева Ксения Ивановна

Смерть
1924
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