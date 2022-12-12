Волгин Максим Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1924
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Волгин Ефим Николаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: Бихалева Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Волгина Полина Максимовна
Мать ребёнка: Бихалева Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: Бихалева Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
23.04.1911
Сын: Волгин Александр Максимович
Мать ребёнка: Бихалева Ксения Ивановна
Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Бихалева Ксения Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бихалева Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волгина Анастасия Максимовна
Мать ребёнка: Бихалева Ксения Ивановна
Смерть
1924