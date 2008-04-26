Кузнецова (Коряковцева) Мария Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Коряковцева) Мария Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.03.1930

Дата смерти

26.04.2008

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1930

Отец: Коряковцев Роман Тимофеевич

Мать: Предеина Васса Тихоновна

Бракосочетание
09.07.1951

Муж: Кузнецов Вениамин Семенович

Прокопье, Белохолуницкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
11.11.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Вениамин Семенович

Белая Холуница, Белохолуницкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
26.04.2008
Белая Холуница, Белохолуницкий муниципальный район, Кировская область
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