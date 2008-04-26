Кузнецова (Коряковцева) Мария Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.03.1930
Дата смерти26.04.2008
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1930
Бракосочетание
09.07.1951
Прокопье, Белохолуницкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
11.11.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузнецов Вениамин Семенович
Смерть
26.04.2008