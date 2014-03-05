Григорьев Борис Иванович
Место рожденияБалашов
Дата рождения24.11.1937
Дата смерти05.03.2014
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1937
Отец: Григорьев Иван Матвеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.10.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шрамко Нина Егоровна
Смерть
05.03.2014
Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область