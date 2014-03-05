Григорьев Борис Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригорьев Борис Иванович

Григорьев Борис Иванович

Место рождения

Балашов

Дата рождения

24.11.1937

Дата смерти

05.03.2014

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1937

Отец: Григорьев Иван Матвеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.10.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шрамко Нина Егоровна

Смерть
05.03.2014
Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.