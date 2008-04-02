Вертков Евгений Васильевич
Место рождениядер. Кукуй Шатровского района Курганской области
Дата рождения25.12.1927
Дата смерти02.04.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1927
дер. Кукуй Шатровского района Курганской области
Бракосочетание
21.12.1950
Жена: скрыто настройками приватности
г. Красноармейск Пушкинского района Московской области
Рождение ребёнка
04.11.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.08.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
02.04.2008
город Красноармейск Пушкинского района Московской области, Россия
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
кладбище г. Красноармейск Пушкинского района Московской области