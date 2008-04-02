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Вертков Евгений Васильевич

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Место рождения

дер. Кукуй Шатровского района Курганской области

Дата рождения

25.12.1927

Дата смерти

02.04.2008

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1906 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1927

Отец: Вертков Василий Михайлович

Мать: Верткова Елизавета Григорьевна

дер. Кукуй Шатровского района Курганской области
Бракосочетание
21.12.1950

Жена: скрыто настройками приватности

г. Красноармейск Пушкинского района Московской области
Рождение ребёнка
04.11.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.08.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
02.04.2008
город Красноармейск Пушкинского района Московской области, Россия
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
кладбище г. Красноармейск Пушкинского района Московской области
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