Антипов Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.04.1943
Дочь: Антипова Валентина Павловна
Мать ребёнка: Черенкова Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Черенкова Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Черенкова Прасковья
Смерть
1942