Антипов Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипов Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.04.1943

Дочь: Антипова Валентина Павловна

Мать ребёнка: Черенкова Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антипов Алексей Павлович

Мать ребёнка: Черенкова Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черенкова Прасковья

Смерть
1942
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