Вершок Анна Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершок Анна Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1976

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1945 г.р.

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
11.01.1976

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Гендаль Людмила Залмоновна

Рождение ребёнка
18.12.2001

Дочь: Панкратова Антонина Дмитриевна

Отец ребёнка: Панкратов Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
13.05.2006

Сын: Панкратов Артемий Дмитриевич

Отец ребёнка: Панкратов Дмитрий Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
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