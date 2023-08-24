Вершок Анна Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.01.1976
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1976
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.12.2001
Дочь: Панкратова Антонина Дмитриевна
Отец ребёнка: Панкратов Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
13.05.2006
Сын: Панкратов Артемий Дмитриевич
Отец ребёнка: Панкратов Дмитрий Васильевич
Москва, город федерального значения Москва