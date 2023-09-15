Решетникова (Быкова) Марина
Место рождения
Дата рождения20.12.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1979
Отец: Быков Владимир
Мать: Быкова Людмила
Рождение ребёнка
27.04.2003
Сын: Решетников Алексей
Отец ребёнка: Решетников Виталий
Рождение ребёнка
15.08.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Решетников Виталий
Место жительства
Неизвестно