Решетникова (Быкова) Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Решетникова (Быкова) Марина

Место рождения

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область

Дата рождения

20.12.1979

Пол

Женский

Отец

1946 г.р.

Мать

1950 г.р.

Дети

2003 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

И
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1979

Отец: Быков Владимир

Мать: Быкова Людмила

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
27.04.2003

Сын: Решетников Алексей

Отец ребёнка: Решетников Виталий

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
15.08.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Решетников Виталий

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Место жительства
Неизвестно
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