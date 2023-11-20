Бурзаковский Петр Тимофеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смерти05.03.1889 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Бурзаковский Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1868
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кочмарь-Бурзаковская Дарья Илиевна(Ильинична)
Рождение ребёнка
19.07.1870
Сын: Бурзаковский Емельян Петрович
Мать ребёнка: Кочмарь-Бурзаковская Дарья Илиевна(Ильинична)
Приморское=с.Будаки Аккерманского уезда Бессарабской губернии. Восприемники: Аккерманские мещане Макарий Степанов Комисаренко и Парасковия Михайловна Кольмиченкова(?)
Рождение ребёнка
1873
Сын: Бурзаковский Лев Петрович
Мать ребёнка: Кочмарь-Бурзаковская Дарья Илиевна(Ильинична)
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Скибенко Мария Петровна
Мать ребёнка: Кочмарь-Бурзаковская Дарья Илиевна(Ильинична)
Рождение ребёнка
14.07.1888 ст.
Дочь: Шелестян Елена Петровна
Мать ребёнка: Кочмарь-Бурзаковская Дарья Илиевна(Ильинична)
Это сестра Емельяна Петровича Бурзаковского Восприемники: Аккерманские мещане Трофим Стефанов Комисаренко и Прасковья Михайловна Кимилченкова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.03.1889 ст.