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Бурзаковский Петр Тимофеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

05.03.1889 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Бурзаковский Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1868

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кочмарь-Бурзаковская Дарья Илиевна(Ильинична)

Рождение ребёнка
19.07.1870

Сын: Бурзаковский Емельян Петрович

Мать ребёнка: Кочмарь-Бурзаковская Дарья Илиевна(Ильинична)

Приморское, Одеська область
Приморское=с.Будаки Аккерманского уезда Бессарабской губернии. Восприемники: Аккерманские мещане Макарий Степанов Комисаренко и Парасковия Михайловна Кольмиченкова(?)
Рождение ребёнка
1873

Сын: Бурзаковский Лев Петрович

Мать ребёнка: Кочмарь-Бурзаковская Дарья Илиевна(Ильинична)

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Скибенко Мария Петровна

Мать ребёнка: Кочмарь-Бурзаковская Дарья Илиевна(Ильинична)

Приморское, Одеська область
Рождение ребёнка
14.07.1888 ст.

Дочь: Шелестян Елена Петровна

Мать ребёнка: Кочмарь-Бурзаковская Дарья Илиевна(Ильинична)

Это сестра Емельяна Петровича Бурзаковского Восприемники: Аккерманские мещане Трофим Стефанов Комисаренко и Прасковья Михайловна Кимилченкова
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочмарь-Бурзаковская Дарья Илиевна(Ильинична)

Смерть
05.03.1889 ст.
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