Малышко Нина Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышко Нина Прокофьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1893 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Малышко Анна Анисимовна

Смерть
1986
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