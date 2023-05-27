Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Малышко Нина Прокофьевна
Малышко Нина Прокофьевна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
1986
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Малышко Анна Анисимовна
1893 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АО
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать:
Малышко Анна Анисимовна
Смерть
1986
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия