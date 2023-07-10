Пелагея Кириллова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813 ст.
Дата смерти20.12.1865 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834 ст.
Дочь: Варвара Семеновна
Отец ребёнка: Семен Яковлевич
Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1844 ст.
Сын: Михаил Семенович
Отец ребёнка: Семен Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Яковлевич
Смерть
20.12.1865 ст.
Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область