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Пелагея Кириллова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813 ст.

Дата смерти

20.12.1865 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1794 г.р.

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834 ст.

Дочь: Варвара Семеновна

Отец ребёнка: Семен Яковлевич

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1844 ст.

Сын: Михаил Семенович

Отец ребёнка: Семен Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Яковлевич

Смерть
20.12.1865 ст.
Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
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