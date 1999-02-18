Чуприн Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуприн Егор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1999

Пол

Мужской

Отец

Мать

1972 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1999

Отец: -..-..-

Мать: Надежда

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