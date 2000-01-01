Журавлев Андрей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлев Андрей Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Журавлев Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Журавлева Татьяна Яковлевна

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Журавлева Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Журавлева Татьяна Яковлевна

Работа или профессия
1833
Переведен на должность дьячка к Введенской Ракулевской церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Журавлева Татьяна Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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