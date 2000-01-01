Журавлев Андрей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Сын: Журавлев Михаил Андреевич
Мать ребёнка: Журавлева Татьяна Яковлевна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Журавлева Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Журавлева Татьяна Яковлевна
Работа или профессия
1833
Переведен на должность дьячка к Введенской Ракулевской церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно