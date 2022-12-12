Лидваль Федор (Юхан Фредрик) Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лидваль Федор (Юхан Фредрик) Иванович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

01.06.1870

Дата смерти

14.03.1945

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1918
Стокгольм, Швеция
Смерть
14.03.1945
Стокгольм, Швеция
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