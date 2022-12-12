Лидваль Федор (Юхан Фредрик) Иванович
Место рождения
Дата рождения01.06.1870
Дата смерти14.03.1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1918
Стокгольм, Швеция
Смерть
14.03.1945
Стокгольм, Швеция