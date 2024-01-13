Константинова (Константинова) Акулина Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константинова (Константинова) Акулина Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1772 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 182
Бракосочетание
31.03.1801 ст.

Муж: Константинов Осип

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №224, стр. 162
Рождение ребёнка
Около 1804 ст.

Сын: Константинов Афанасий Осипович

Отец ребёнка: Константинов Осип

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 182
Рождение ребёнка
Около 1811 ст.

Сын: Константинов Василий Осипович

Отец ребёнка: Константинов Осип

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 182
Упоминание
1845 ст.
Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Вдова Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 182
Смерть
Неизвестно
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