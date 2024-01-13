Константинова (Константинова) Акулина Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1772 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1772 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 182
Бракосочетание
31.03.1801 ст.
Муж: Константинов Осип
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №224, стр. 162
Рождение ребёнка
Около 1804 ст.
Сын: Константинов Афанасий Осипович
Отец ребёнка: Константинов Осип
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 182
Рождение ребёнка
Около 1811 ст.
Сын: Константинов Василий Осипович
Отец ребёнка: Константинов Осип
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 182
Упоминание
1845 ст.
Вдова Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 182
Смерть
Неизвестно