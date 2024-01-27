Казачкина Мавра Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.05.1909
Отец ребёнка: Казачкин Егор Савельевич
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
06.06.1912
Сын: Казачкин Григорий Егорович
Отец ребёнка: Казачкин Егор Савельевич
Данные с сайта Память народа. Метрику не нашла. https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero105295757/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26static_hash%3Dd10cbc9fe35a80cf81d458519ebb4f71b3573f3600c... Показать все
Рождение ребёнка
01.03.1918
Дочь: Дарья Егоровна
Отец ребёнка: Казачкин Егор Савельевич
Есть метрика о рождении
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно