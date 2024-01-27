Казачкина Мавра Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казачкина Мавра Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.05.1909

Сын: Казачкин Карп Егорович

Отец ребёнка: Казачкин Егор Савельевич

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
06.06.1912

Сын: Казачкин Григорий Егорович

Отец ребёнка: Казачкин Егор Савельевич

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Данные с сайта Память народа. Метрику не нашла. https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero105295757/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26static_hash%3Dd10cbc9fe35a80cf81d458519ebb4f71b3573f3600c... Показать все
Рождение ребёнка
01.03.1918

Дочь: Дарья Егоровна

Отец ребёнка: Казачкин Егор Савельевич

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казачкин Егор Савельевич

Смерть
Неизвестно
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