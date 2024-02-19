Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Курильчик Татьяна Фоминишна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Курильчик Татьяна Фоминишна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курильчик Татьяна Фоминишна

Смерть
Неизвестно

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