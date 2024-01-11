Богданов Абдулла Зайнигабдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогданов Абдулла Зайнигабдинович

Богданов Абдулла Зайнигабдинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1886

Дата смерти

1966

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1886

Отец: Хайретдинов Зайнигабдин

Мать: Богданова Жена

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Рашида Абдулловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1926

Сын: Богданов Халил Абдуллович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1927

Сын: Богданов Тимергали Абдуллович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1935

Сын: Богданов Иршат Абдуллович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1938

Сын: Богданов Гумер Абдуллович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1966
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close