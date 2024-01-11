Богданов Абдулла Зайнигабдинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1886
Дата смерти1966
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1886
Отец: Хайретдинов Зайнигабдин
Мать: Богданова Жена
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Рашида Абдулловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1926
Сын: Богданов Халил Абдуллович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1927
Сын: Богданов Тимергали Абдуллович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1935
Сын: Богданов Иршат Абдуллович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1938
Сын: Богданов Гумер Абдуллович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1966