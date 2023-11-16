Жарова Полина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жарова Полина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван Павлович

Мать: Елена Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жаров Иван

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жарова Евдокия

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жарова Мария

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жарова Наталья

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жарова Надежда

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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