Жарова Полина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван Павлович
Мать: Елена Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жаров Иван
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жарова Евдокия
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жарова Мария
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жарова Наталья
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жарова Надежда
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно