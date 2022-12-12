Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Одинец Василий Корнеев

Мать: Одинец Прасковья Евтухова

Рождение ребёнка
1808

Сын: Никита Карпов

Отец ребёнка: Карп Максимов

Рождение ребёнка
1810

Сын: Роман Карпов

Отец ребёнка: Карп Максимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карп Максимов

Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
Неизвестно
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