Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Одинец Василий Корнеев
Рождение ребёнка
1808
Сын: Никита Карпов
Отец ребёнка: Карп Максимов
Рождение ребёнка
1810
Сын: Роман Карпов
Отец ребёнка: Карп Максимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карп Максимов
Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
Неизвестно