Крючков Олег Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1953
Дата смерти02.08.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1953
Отец: не указан
Мать: Крючкова Тамара Ивановна
Рождение ребёнка
13.11.1978
Дочь: Крючкова Анастасия Олеговна
Мать ребёнка: Сальникова Галина Васильевна
Рождение ребёнка
14.07.1981
Дочь: Крючкова Екатерина Олеговна
Мать ребёнка: Сальникова Галина Васильевна
Смерть
02.08.2020