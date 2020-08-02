Крючков Олег Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крючков Олег Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1953

Дата смерти

02.08.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1953

Отец: не указан

Мать: Крючкова Тамара Ивановна

Рождение ребёнка
13.11.1978

Дочь: Крючкова Анастасия Олеговна

Мать ребёнка: Сальникова Галина Васильевна

Рождение ребёнка
14.07.1981

Дочь: Крючкова Екатерина Олеговна

Мать ребёнка: Сальникова Галина Васильевна

Смерть
02.08.2020
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