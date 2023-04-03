Адоевская Ирина (Анна) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАдоевская Ирина (Анна) ?

Адоевская Ирина (Анна) ?

avatar

Место рождения

?, , ,

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

?, , ,
Бракосочетание
1854

Муж: Адоевский Алексей ?

?, , ,
до
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Фёкла (Фиона) Алексеева

Отец ребёнка: Адоевский Алексей ?

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Александра Алексеева

Отец ребёнка: Адоевский Алексей ?

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
?, , ,
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close