Адоевская Ирина (Анна) ?
Место рождения?, , ,
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
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Бракосочетание
1854
Муж: Адоевский Алексей ?
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Рождение ребёнка
1856
Дочь: Фёкла (Фиона) Алексеева
Отец ребёнка: Адоевский Алексей ?
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Александра Алексеева
Отец ребёнка: Адоевский Алексей ?
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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