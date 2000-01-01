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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

С
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Сын: Ермаченков Январь Киреевич

Отец ребёнка: Ермаченков Кирей Семёнович

Рождение ребёнка
1897

Сын: Ермаченков Терентий Киреевич

Отец ребёнка: Ермаченков Кирей Семёнович

Рождение ребёнка
1901

Дочь: ?

Отец ребёнка: Ермаченков Кирей Семёнович

Рождение ребёнка
1905

Дочь: ?

Отец ребёнка: Ермаченков Кирей Семёнович

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