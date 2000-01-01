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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881
Сын: Ермаченков Январь Киреевич
Отец ребёнка: Ермаченков Кирей Семёнович
Рождение ребёнка
1897
Сын: Ермаченков Терентий Киреевич
Отец ребёнка: Ермаченков Кирей Семёнович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: ?
Отец ребёнка: Ермаченков Кирей Семёнович
Рождение ребёнка
1905
Дочь: ?
Отец ребёнка: Ермаченков Кирей Семёнович