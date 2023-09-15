Ананьева Нина Александровна
Место рождения
Дата рождения09.12.1917 ст.
Дата смертиОколо 2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1917 ст.
Костромской губернiи Чухломскаго уезда Судайской волости деревни Льгово крестьянинъ Александръ Иларiоновъ Ананьевъ и законна жена его Параскева Михайлова, оба православные и первобрачные ЦГИАСПб_19_1... Показать все
Крещение
17.12.1917 ст.
Церковь Св. Алексия Человека Божия на Петроградской стороне (Чкаловский пр, 50) Костромской губернiи Чухломскаго уезда Судайской волости, деревни Здурьево крестьянинъ Василiй Михайловъ Степановъ и то... Показать все
Рождение ребёнка
30.03.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Василий
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Смерть
Около 2004