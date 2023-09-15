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Ананьева Нина Александровна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

09.12.1917 ст.

Дата смерти

Около 2004

Пол

Женский

Отец

1883 или 1881 г.р.

Мать

1883 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1917 ст.

Отец: Ананьев Александр Илларионович

Мать: Ананьева Параскева Михайловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Костромской губернiи Чухломскаго уезда Судайской волости деревни Льгово крестьянинъ Александръ Иларiоновъ Ананьевъ и законна жена его Параскева Михайлова, оба православные и первобрачные ЦГИАСПб_19_1... Показать все
Крещение
17.12.1917 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Церковь Св. Алексия Человека Божия на Петроградской стороне (Чкаловский пр, 50) Костромской губернiи Чухломскаго уезда Судайской волости, деревни Здурьево крестьянинъ Василiй Михайловъ Степановъ и то... Показать все
Рождение ребёнка
30.03.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Василий

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Скрыто настройками приватности
Смерть
Около 2004
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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