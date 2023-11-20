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Дедель Цезарий
Дедель Цезарий
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1871
Пол
Мужской
Отец
Дедель Винцент
1840 г.р.
Мать
Дедель (Урбанович) Магдалена
1849 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
MC
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец:
Дедель Винцент
Мать:
Дедель Магдалена
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