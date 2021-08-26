Шишкина (Купчикова) Надежда Валентиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1943
Дата смерти26.08.2021
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1943
Отец: Купчиков Валентин Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.07.1962
Отец ребёнка: Шишкин Юрий Тимофеевич
Каменск-Шахтинский, город Каменск-Шахтинский, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.08.2021