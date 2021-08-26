Шишкина (Купчикова) Надежда Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкина (Купчикова) Надежда Валентиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1943

Дата смерти

26.08.2021

Пол

Женский

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1943

Отец: Купчиков Валентин Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.07.1962

Сын: Шишкин Валентин Юрьевич

Отец ребёнка: Шишкин Юрий Тимофеевич

Каменск-Шахтинский, город Каменск-Шахтинский, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шишкин Юрий Тимофеевич

Смерть
26.08.2021
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