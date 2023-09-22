Назаров Герасим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назаров Герасим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Назаров Максим Герасимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1852

Сын: Назаров Семён Герасимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Назаров Василий Герасимович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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