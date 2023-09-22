Назаров Герасим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Назаров Максим Герасимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1852
Сын: Назаров Семён Герасимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Назаров Василий Герасимович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно