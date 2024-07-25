Евдокия Савична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Джиквас Стефан Исидорович
Рождение ребёнка
13.03.1911
Сын: Джиквас Алексей Степанович
Отец ребёнка: Джиквас Стефан Исидорович
Рождение ребёнка
20.04.1913
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Джиквас Стефан Исидорович
Смерть
Неизвестно