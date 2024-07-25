Евдокия Савична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Савична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1911 г.р.
1913 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Джиквас Стефан Исидорович

Рождение ребёнка
13.03.1911

Сын: Джиквас Алексей Степанович

Отец ребёнка: Джиквас Стефан Исидорович

Рождение ребёнка
20.04.1913

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Джиквас Стефан Исидорович

Смерть
Неизвестно

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