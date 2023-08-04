Головкина (Иванова) Анисия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.10.1900
Сын: Головкин Иларион
Отец ребёнка: Головкин Сергей
Рождение ребёнка
?.07.1907
Сын: Головкин Иоанн
Отец ребёнка: Головкин Сергей
Рождение ребёнка
27.02.1909
Сын: Головкин Герасим
Отец ребёнка: Головкин Сергей
Рождение ребёнка
10.06.1912
Дочь: Агрипина
Отец ребёнка: Головкин Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Головкин Сергей