Головкина (Иванова) Анисия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головкина (Иванова) Анисия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1869 г.р.

Дети

Добавил:

ЛО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.10.1900

Сын: Головкин Иларион

Отец ребёнка: Головкин Сергей

Лукьяново, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
?.07.1907

Сын: Головкин Иоанн

Отец ребёнка: Головкин Сергей

Лукьяново, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
27.02.1909

Сын: Головкин Герасим

Отец ребёнка: Головкин Сергей

Лукьяново, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
10.06.1912

Дочь: Агрипина

Отец ребёнка: Головкин Сергей

Лукьяново, Наро-Фоминский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головкин Сергей

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