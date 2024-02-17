Масальский Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.12.1913
Дата смерти06.05.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1913
Рождение ребёнка
14.11.1932
Сын: Масальский Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Масальская Прасковья Ионовна
Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.03.1935
Дочь: Дубль Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Масальская Прасковья Ионовна
Башкирия,Аургазинский район,с.Степановка
Рождение ребёнка
01.04.1938
Сын: Масальский Евгений Васильевич
Мать ребёнка: Масальская Прасковья Ионовна
Башкирия,Аургазинский район,д.Степановка
Рождение ребёнка
18.10.1939
Дочь: Фогель Тамара Васильевна
Мать ребёнка: Масальская Прасковья Ионовна
Башкирия,Аургазинский район,д.Степановка
Рождение ребёнка
15.03.1942
Дочь: Казакова Раиса Васильевна
Мать ребёнка: Масальская Прасковья Ионовна
Башкирия,Аургазинский район,д.Степановка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.05.1982