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Масальский Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.1913

Дата смерти

06.05.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1913

Отец: Масальский Иван Иванович

Мать: Масальская Елена Кузминична

Рождение ребёнка
14.11.1932

Сын: Масальский Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Масальская Прасковья Ионовна

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.03.1935

Дочь: Дубль Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Масальская Прасковья Ионовна

Башкирия,Аургазинский район,с.Степановка
Рождение ребёнка
01.04.1938

Сын: Масальский Евгений Васильевич

Мать ребёнка: Масальская Прасковья Ионовна

Башкирия,Аургазинский район,д.Степановка
Рождение ребёнка
18.10.1939

Дочь: Фогель Тамара Васильевна

Мать ребёнка: Масальская Прасковья Ионовна

Башкирия,Аургазинский район,д.Степановка
Рождение ребёнка
15.03.1942

Дочь: Казакова Раиса Васильевна

Мать ребёнка: Масальская Прасковья Ионовна

Башкирия,Аургазинский район,д.Степановка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Масальская Прасковья Ионовна

Смерть
06.05.1982
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