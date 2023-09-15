Михаил Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1861
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861
Отец: Иван Анисимов
Мать: Фекла Афонасьева
Рождение ребёнка
1888
Сын: Афанасий Михайлов
Мать ребёнка: Марфа Лаврентьева
Рождение ребёнка
1892
Сын: Иван Михайлов
Мать ребёнка: Марфа Лаврентьева
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Анастасия Михайлова
Мать ребёнка: Марфа Лаврентьева
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Анастасия Михайлова
Мать ребёнка: Марфа Лаврентьева
Рождение ребёнка
1896
Сын: Алексей Михайлов
Мать ребёнка: Марфа Лаврентьева
Работа или профессия
Неизвестно