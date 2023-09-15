Михаил Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихаил Иванов

Михаил Иванов

Место рождения

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд

Дата рождения

Около 1861

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: Иван Анисимов

Мать: Фекла Афонасьева

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Рождение ребёнка
1888

Сын: Афанасий Михайлов

Мать ребёнка: Марфа Лаврентьева

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Рождение ребёнка
1892

Сын: Иван Михайлов

Мать ребёнка: Марфа Лаврентьева

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Анастасия Михайлова

Мать ребёнка: Марфа Лаврентьева

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Анастасия Михайлова

Мать ребёнка: Марфа Лаврентьева

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Рождение ребёнка
1896

Сын: Алексей Михайлов

Мать ребёнка: Марфа Лаврентьева

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close