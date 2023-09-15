Посохина (Суслова) Прасковья Иванова
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1813
Рождение ребёнка
07.11.1813
Дочь: Катерина Евсеевна
Отец ребёнка: Посохин Евсей Никитич
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Марья Евсеевна
Отец ребёнка: Посохин Евсей Никитич
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно