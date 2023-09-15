Посохина (Суслова) Прасковья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Посохина (Суслова) Прасковья Иванова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1792 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
20.01.1813

Муж: Посохин Евсей Никитич

Рождение ребёнка
07.11.1813

Дочь: Катерина Евсеевна

Отец ребёнка: Посохин Евсей Никитич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Марья Евсеевна

Отец ребёнка: Посохин Евсей Никитич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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