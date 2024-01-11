Хусаинов Сулейман Кагырманович (Кагарманович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хусаинов Сулейман Кагырманович (Кагарманович)

Место рождения

с.Сайфутдиново, Тоцкий район, Оренбургская область, РСФСР

Дата рождения

1921

Дата смерти

?.07.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Хусаинов Кагырман (Кагарман)

Мать: Хусаинова ?

с.Сайфутдиново, Тоцкий район, Оренбургская область, РСФСР
Смерть
?.07.1942
Погиб в ВОВ
Причина смерти: Погиб в ВОВ
Похороны
Неизвестно
Неизвестно.
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