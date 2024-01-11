Хусаинов Сулейман Кагырманович (Кагарманович)
Место рожденияс.Сайфутдиново, Тоцкий район, Оренбургская область, РСФСР
Дата рождения1921
Дата смерти?.07.1942
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: Хусаинов Кагырман (Кагарман)
Мать: Хусаинова ?
с.Сайфутдиново, Тоцкий район, Оренбургская область, РСФСР
Смерть
?.07.1942
Погиб в ВОВ
Причина смерти: Погиб в ВОВ
Похороны
Неизвестно
Неизвестно.