Певзнер Айзик Шоломович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Купец
Рождение ребёнка
22.06.1872 ст.
Сын: Певзнер Мануил (Монос) Исаакович (Айзикович)
Мать ребёнка: не указана
Киров, город Киров, Кировская область
В «Российском медицинском списке» годом рождения указан 1873.
Смерть
Неизвестно