Певзнер Айзик Шоломович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Певзнер Айзик Шоломович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Купец
Рождение ребёнка
22.06.1872 ст.

Сын: Певзнер Мануил (Монос) Исаакович (Айзикович)

Мать ребёнка: не указана

Киров, город Киров, Кировская область
В «Российском медицинском списке» годом рождения указан 1873.
Смерть
Неизвестно

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