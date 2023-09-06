Галахов Денис Олегович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Галахов Олег
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галахова Вероника Денисовна
Мать ребёнка: Галахова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Галахова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Галахова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Галахова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Галахова Татьяна