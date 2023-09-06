Галахов Денис Олегович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галахов Денис Олегович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Галахов Олег

Мать: Галахова Лидия Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галахова Вероника Денисовна

Мать ребёнка: Галахова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галахов Павел Денисович

Мать ребёнка: Галахова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галахов Никита Денисович

Мать ребёнка: Галахова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галахова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галахова Татьяна

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