Семин Сергей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семин Сергей Васильевич

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Место рождения

д. Алексеевка, Тульская область

Дата рождения

20.09.1917

Дата смерти

15.10.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Алексеевка, Тульская область
Смерть
15.10.1943
Ленинградская область
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