Семин Сергей Васильевич
Место рожденияд. Алексеевка, Тульская область
Дата рождения20.09.1917
Дата смерти15.10.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
20.09.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Алексеевка, Тульская область
Смерть
15.10.1943
Ленинградская область