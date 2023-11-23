Соколова (Соколова) Мария Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Спиридонова Ольга Андреева
Отец ребёнка: Соколов Андрей Ильин
с. Спасское, Угличского уезда
Рождение ребёнка
1822
Сын: Соколов Глеб Андреев
Отец ребёнка: Соколов Андрей Ильин
с. Спасское (на Корожечне), Мышкинский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Розина Ольга Андреева
Отец ребёнка: Соколов Андрей Ильин
с. Спасское, Угличского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соколов Андрей Ильин