Соколова (Соколова) Мария Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Соколова) Мария Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Спиридонова Ольга Андреева

Отец ребёнка: Соколов Андрей Ильин

с. Спасское, Угличского уезда
Рождение ребёнка
1822

Сын: Соколов Глеб Андреев

Отец ребёнка: Соколов Андрей Ильин

с. Спасское (на Корожечне), Мышкинский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Розина Ольга Андреева

Отец ребёнка: Соколов Андрей Ильин

с. Спасское, Угличского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соколов Андрей Ильин

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